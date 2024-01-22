İtalya Serie A 21. hafta maçında Juventus, deplasmanda Lecce ile karşılaştı.



Lecce ev sahipliğinde oynanan maçı Juventus 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 59 ve 68. dakikalarda Dusan Vlahovic, 85. dakikada Bremer kaydetti.



Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız maça 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.



Maçta 2 gol kaydeden Dusan Vlahovic, 21 resmi maçta 11 gol, 3 asist yaptı.



Juventus bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Allegri'ninn öğrencileri 16 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Torino devi galibiyetin ardından 52 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Lecce 21 puanda kaldı.



