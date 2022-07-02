Fenerbahçe 'nin orta saha takviyesi için belirlediği liste kabarık. William Carvalho ve Danilao Pereira, son dönemde ön plana çıkan isimlerdi. Ancak Willian Arao ile Vinicius Souza'nın transferi konusunda da çalışmalar sürüyor.Vinicius, geçen sezon kiralık olarak gittiği Mechelen'de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Belçika Ligi'nin en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan 23 yaşındaki yıldız, Lommel'e geri döndü. Ancak burada fazla kalıcı olacak gibi görünmüyor. Belçika ekibi, Vinicius'un yerini doldurmak üzere.Troyes'un 19 yaşındaki oyuncusu Metinho, Lommel'e imza atmak üzere. Vinicius Souza için Fenerbahçe ve Celtic, en güçlü adaylar. Belçika ve İskoç basınında yer alan haberlerde, Metinho transferini bitirdikten sonra Lommel'in 23 yaşındaki oyuncusunu 5 milyon euroya satabileceği belirtildi.Vinicius, geride kalan sezonda 27 lig maçında 2 kez ağları sarsarken 1 de asist yaptı.