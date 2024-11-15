Vincenzo Montella, ilk 11'ini arıyor!

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde cumartesi günü Galler ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.



Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçında hangi 11'le başlayacağına henüz karar vermiş değil. Bazı isimler net fakat sol bek ve hücum hattında kararsızlık yaşanıyor.



Kalede Mert Günok, Uğurcan Çakır'a göre bir adım önde. Stoper ikilisi Abdülkerim Bardakcı-Merih şeklinde olacak. Sağ bekte Zeki Çelik formaya yakın. Sol bekte Mert Müldür, Eren Elmalı veya Yasin Özcan tercih edilecek.



KEREM'İN YERİ GARANTİ



Orta sahanın merkezinde Orkun Kökçü ile Hakan Çalhanoğlu'nun başlaması muhtemel. Önlerinde Arda Güler bekleniyor. Hücum hattında Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti. Diğer kanatta Yunus Akgün olabilir. Fakat Barış Alper Yılmaz da forma için güçlü bir aday. Montella, kesin kararını cuma günkü taktik antrenmanda verecek.



