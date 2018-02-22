Vincenzo Montella: 'Ekibimle gurur duyuyorum'

Sevilla'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Montella'nın açıklamaları;
"Ekibimle gurur duyuyorum. Sahaya kalite ve karakter koydular. Kazanmak zorundaydık. Geceyi çok daha iyi tamamlayabilirdik ancak henüz tur bitmedi"
OLD TRAFFORD'DA GÜVENİYORUM
"Kaleyi bulan 10 şutumuz var ve ilk devrede 10 korner kullandık. Sahada büyük bir üstünlük sağladık. Ancak futbol böyle bir oyun. Artık Old Trafford'da gol atmak zorundayız. Takımıma güveniyorum"
PEK MÜMKÜN DEĞİLDİR
"Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuna hakim oldular ve bunu Manchester United gibi bir takıma karşı yapmak pek mümkün değildir"
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İşte Montella'nın açıklamaları;
"Ekibimle gurur duyuyorum. Sahaya kalite ve karakter koydular. Kazanmak zorundaydık. Geceyi çok daha iyi tamamlayabilirdik ancak henüz tur bitmedi"
OLD TRAFFORD'DA GÜVENİYORUM
"Kaleyi bulan 10 şutumuz var ve ilk devrede 10 korner kullandık. Sahada büyük bir üstünlük sağladık. Ancak futbol böyle bir oyun. Artık Old Trafford'da gol atmak zorundayız. Takımıma güveniyorum"
PEK MÜMKÜN DEĞİLDİR
"Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuna hakim oldular ve bunu Manchester United gibi bir takıma karşı yapmak pek mümkün değildir"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın