Vincenzo Montella: 'Ekibimle gurur duyuyorum'

teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ndeile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Ekibimle gurur duyuyorum. Sahaya kalite ve karakter koydular. Kazanmak zorundaydık. Geceyi çok daha iyi tamamlayabilirdik ancak henüz tur bitmedi""Kaleyi bulan 10 şutumuz var ve ilk devrede 10 korner kullandık. Sahada büyük bir üstünlük sağladık. Ancak futbol böyle bir oyun. Artık Old Trafford'da gol atmak zorundayız. Takımıma güveniyorum""Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuna hakim oldular ve bunu Manchester United gibi bir takıma karşı yapmak pek mümkün değildir"