Vincenzo Montella: 'Dünya Kupası hayalimiz var'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek Macaristan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar; VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI





"TUZAĞA DÜŞMEK İSTEMİYORUZ"



"Ufak bir avantajımız var, tehlikeli bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. En iyi performansımızı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



"BELLİ BİR STRATEJİMİZ VAR"



"Büyük futbolcular iyi günlerinde olduklarında onlara karşı oynamak zordur. Bizim belli bir stratejilerimiz var. En iyi şekilde onları oynayacağız. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum."



"MART AYI BİZE ÇOK FAYDALI OLDU"



"Görevimi hep hakkaniyetli şekilde yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz Mart ayındaki hazırlık maçlarını saymazsak iyi performanslar sergiledik. Mart ayı da bize çok faydalı oldu. Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik."



"DÜNYA KUPASI HAYALİMİZ VAR"



"Dünya Kupası hayalimiz var. Bu hayal için elimizden geleni yapacağız."



"EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDASINIZ"



"Dünya Kupası'na gitmek için muazzam bir performans koymanız gerekiyor. Zamanı geldiğinde, maksimum beklentilerle maksimum performans göstermeye çalışarak o hayale kavuşmak istiyoruz. Ben oraya gidebileceğimizi hayal etmek istiyorum. Bu hayali beslemek için de elinizde ne varsa en iyisini yapmak zorundasınız."



İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI





"TAKIMIMIZDA AİLE ORTAMI VAR"



"İlk maçta bize yakışan bir mücadele verdik. Skor avantajıyla geldik. Yarın bu avantajı iyi kullanmalıyız. Takımımızda güzel bir aile ortamı var. Yarın da aynı şekilde ilk maçtaki gibi aynı mücadeleyi verip buradan istediğimiz skorla çıkıp, hak ettiğimiz A Ligi'ne yükselmek istiyoruz.



"TAKIMIMI YALNIZ BIRAKMAK BENİ ÇOK ÜZÜYOR"



"Bu sene benim için şanssızlıklarla geçti. Son 3 sezondur 120'nin üstünde maça çıktım. Dönem dönem sakatlıklar olabiliyor. Kariyerimde ilk defa adele sakatlığı yaşadım, üst üste 2 defa oldu. Takımımı yalnız bırakmak beni çok üzüyor. Şu an gayet iyiyim. İlk maçta hocam bana güvendi ve beni sonradan oyuna attı. Yarın görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim."



"BİZİM YERİMİZ A LİGİ"



"A Ligi en iyilerin olduğu yer. Bizim de yerimiz orası. Avrupa Şampiyonası'nda kalitemizi gösterdik. Yarı finalin kapısından döndük. İyi takımlarla mücadele ettik. Farkımızı ortaya koyduk. A Ligi'nde iyi takımlarla mücadele etmek heyecan verici olacak. O yüzden yarınki maç bizim için çok önemli"



"ÖNEMLİ OLAN TAKIM"



"Çok değerli oyuncularla oynuyorum. Bu da beni daha da iyiye itiyor. Sonuçta kazanan her zaman takım oluyor. Önemli olan kimin oynadığı değil, takım."