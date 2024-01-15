Vincenzo Montella, Beşiktaş idmanını takip etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İdmanı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella kenardan takip etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella da kenardan izledi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella da kenardan izledi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.