Vincenzo Montella: "Acı bir tatla ayrılıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, şanssız yedikleri golle mağlup olduklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vincenzo Montella: 'Acı bir tatla ayrılıyoruz'
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19 Ocak 2022 01:22
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Montella, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir sonuç aldıklarını belirtti.

İyi bir oyun sergileyen takıma karşı, sonuna kadar mücadele verdiklerini ifade eden Montella, "Hiçbir şekilde sahadan kopmadık. Önemli eksiklerimiz de vardı. Biraz kadro konusunda dardık. Çocukları da tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler. Kornerden şanssız bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda şansımız da vardı. Acı bir tatla ayrılıyoruz ama beraberlikle de dönebilirdik." diye konuştu.

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