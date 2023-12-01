Vincent Aboubakar kötü döndü!

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar 5 maç sonra 11'de forma giydi ama etkili olamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar kötü döndü!
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01 Aralık 2023 11:15
Siyah-Beyazlılar'ın yıldızı Vincent Aboubakar 5 maç sonra 11'de forma giydi.

Son olarak deplasmanda oynanan Bogo/ Glimt maçında 11'de görev yapan Aboubakar; Gaziantep, Antalyaspor, Başakşehir ve iç sahada oynanan Bodo Glimt maçlarında sakatlıkları ve rahatsızlığı nedeniyle forma giymemişti.

Deplasmanda oynanan Samsunspor karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Tecrübeli golcü, Club Brugge mücadelesinde etkisiz bir performans gösterdi.

Hücumda girdiği az sayıdaki fırsatı kötü kullanan Aboubakar'ın, pek çok takım arkadaşı gibi ıslıklanması dikkat çekti. 

 
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