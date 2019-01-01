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Vince Carter, NBA'in Sportmenlik Ödülü'nün sahibi!

NBA, oyuncuların Vince Carter'ı 2019-20 sezonu için ligin Sportmenlik Ödülü'nün sahibi olarak seçtiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, oyuncuların Vince Carter'ı 2019-20 sezonu için ligin Sportmenlik Ödülü'nün sahibi olarak seçtiğini açıkladı.

En son Atlanta Hawks için oynayan ve şu anda emekli olan 22 yaşındaki efsane oyuncu, ödülün ilk kazananı sonrası adı koyulan Joe Dumars Trophy'yi alacak.

Carter, Brooklyn Nets'ten Garrett Temple ve Oklahoma City Thunder'dan Steven Adams'ı bu onur geride bırakarak, 266 birincilik oyundan 143'ünü aldı.

Carter, kariyerinde oynadığı sekiz takımda bulunduğu 1.541 maçta, 16.7 sayı, 4.3 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.


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