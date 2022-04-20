İspanya La Liga'da Villarreal, kendi sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi.



El Madrigal'de oynanan karşılaşmayı Villarreal, 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan ve 17. dakikada Danjuma kaydetti.



Alınan bu sonuçla Villarreal, ligde 52 puana yükseldi. Valencia 42 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Valencia ise kendi sahasında Levante'yi ağırlayacak.





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