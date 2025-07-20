Sporting forması giyen Viktor Gyökeres için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.A Bola'da yer alan habere göre, Arsenal ile Sporting arasında yapılan görüşmelerin durma noktasına gelmesini fırsat bilen Manchester United, İsveçli golcü için devreye girdi.İngiliz ekibi, golcü futbolcu için Sporting'e 70-80 milyon euro civarında bir teklifte bulundu ve transferi bitirmeye yaklaştı.Gyökeres ise Manchester United'a gitmek istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen ve Premier Lig'de oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu, Arsenal'e transfer olmak istiyor.Manchester United'ın bu hamlesi ve Gyökeres'in Arsenal isteğinin ardından 27 yaşındaki futbolcunun geleceği büyük bir merak konusu oldu.Sporting forması altında geçen sezon 52 maçta süre bulan İsveçli golcü, 54 gol attı ve 13 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres'in kulübü Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.