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Viktor Gyökeres için Manchester United gelişmesi!

Manchester United, Sporting forması giyen Viktor Gyökeres için devreye girdi. İngiliz ekibi, golcü futbolcu için Sporting ile anlaşma noktasına geldi. Gyökeres ise Manchester United'ın bu hamlesine rağmen Arsenal'de forma giymek istiyor.

calendar 20 Temmuz 2025 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 15:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Viktor Gyökeres için Manchester United gelişmesi!
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Sporting forması giyen Viktor Gyökeres için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

MANU DEVREYE GİRDİ

A Bola'da yer alan habere göre, Arsenal ile Sporting arasında yapılan görüşmelerin durma noktasına gelmesini fırsat bilen Manchester United, İsveçli golcü için devreye girdi.

ANLAŞMA YAKIN

İngiliz ekibi, golcü futbolcu için Sporting'e 70-80 milyon euro civarında bir teklifte bulundu ve transferi bitirmeye yaklaştı.

TERCİHİ ARSENAL


Gyökeres ise Manchester United'a gitmek istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen ve Premier Lig'de oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu, Arsenal'e transfer olmak istiyor.

GELECEĞİ NE OLACAK?

Manchester United'ın bu hamlesi ve Gyökeres'in Arsenal isteğinin ardından 27 yaşındaki futbolcunun geleceği büyük bir merak konusu oldu.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Sporting forması altında geçen sezon 52 maçta süre bulan İsveçli golcü, 54 gol attı ve 13 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres'in kulübü Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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