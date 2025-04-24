Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibinin başına geçti

✍️İspanya 4. Lig ekibi Real Avila, teknik direktörlük görevine Victor Valdes'in getirildiğini açıkladı. pic.twitter.com/P7Y9NzCdbK



— Sporx (@sporx) April 24, 2025

Futbolculuk döneminde Barcelona ve Manchester United formaları giyen Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Real Avila ile teknik direktörlük konusunda anlaştı.2021 yılından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Valdes, son olarak İspanya Amatör Ligi ekiplerinden UA Horta'nın başındaydı.Altyapılarla birlikte Barcelona'nın kalesini 14 yıl boyunca koruyan Victor Valdes, 2015 yılında Manchester United'a bedelsiz olarak transfer olmuş, Standard Liege'e kiralanmış ve 2017 yılında Middlesbrough forması giymesinin ardından futbolculuk kariyerine son vermişti.Joan Laporta'nın seçim vaadi olan Rüştü Reçber, 2003 yılında büyük beklentilerle Barcelona'ya transfer oldu. Ancak bu dönemde genç kaleci Victor Valdes'in yükselişi ve Rüştü'nün yabancı statüsünde olması, milli kalecimizin forma şansı zorlaştırdı. Teknik direktör Frank Rijkaard, Valdes'i tercih ederek Rüştü'ye düzenli olarak ilk 11'de yer vermedi. Bu durum, Rüştü'nün Barcelona kariyerinin beklenenden kısa ve verimsiz geçmesine neden oldu. Nitekim, bir sezonun ardından Türkiye'ye geri döndü ve Fenerbahçe'ye katıldı.