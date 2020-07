Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in menajeri Galatasaray ile görüşmelere başladı.



Haber Global'den Sercan Dikme'nin haberine göre; İspanyol futbolcu Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti. Galatasaray kulübü Vıctor Ruiz ve menajeri görüştü. İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yetkililer temaslarını hızlandırdı



Ruiz kullandığı arabayı 15 gün önce İspanya'ya gönderdi. Ruiz'in menajeri Galatasaray yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.



Victor Ruiz'in Türkiye'den ayrılmasında havaalanı/uçak bileti işlemlerine Galatasaray kulübü personelleri yardımcı oldu.



"4 AY MAAŞ VERİLMEDİ"



Beşiktaş ile sözleşmesini maaşı ödenmediği için tek taraflı fesheden ve FIFA'lık olan Victor Ruiz, yaşananları kendi açısından anlattı



"Açık olalım. Beşiktaş ile sözleşmemi feshetme kararım, imza attığım ilk günden bu yana yapmaları gerekenleri yapmamalarından kaynaklanıyor. Kovid-19 öncesinde de 4 ay boyunca maaş alamadım. Yurt dışında yaşayan herhangi birinin böyle bir şeyler karşılaştığından emin değildim ancak buna rağmen her gün çalışmaya ve her maçta en iyisini vermeye devam ettim."



"MART'TAN SONRA DA MAAŞ YOK"



"Kovid-19 sonrasında kulüp yönetimi yaşadıklarının bir sonucu olduğunu söyleyerek bir görüşme yaptı ve Mart ayından itibaren de maaşları vermediler. FIFA'nin yargılaması öncesinde açıkça her şeyi anlatacağım."



"BİR NOKTADA, ARTIK YETER"



"Benim temsilcilerim kulüple birçok kez temasa geçti ve bir çözüm bulmak için iyi niyet gösterdi. Ancak bir noktada, artık yeter. Taraftarların sevgisi için teşekkürler, onların bana gösterdiği sevgiye ne kadar teşekkür etsem az. Keşke planladığım gibi gibi bitseydi ancak işler her zaman istendiği gibi olmuyor."