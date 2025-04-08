Victor Osimhen'in iki kesin şartı var!

Galatasaray'ın bir sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in tavrı, transferde belirleyici olacak.
Şu anda Suudi Arabistan ve Avrupa'dan (Chelsea ve Manchester United) talipleri olan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin tavrı ise net: Kiralama yok, satılacak. Ve en yüksek rakamı veren kulübe...
Her ne kadar sözleşmesinde 75 milyon avro serbest kalma maddesi bulunsa da İtalyan ekibi, transferin gözde golcüsünü bir anlamda daha yüksek rakam veren kulübe vermeyi düşünüyor.
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Osimhen, verdiği sözü tutmuş ve devre arasında teklifler olmasına rağmen "Sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım" demişti.
"BENİ BEKLEYİN" DEDİ
Nijeryalı forvet ayrıca Galatasaray yönetimine, Napoli ile görüşmeler için "Beni bekleyin" diyerek kalma yönünde açık kapı bırakmıştı.
İŞTE BELİRLEYİCİ İKİ FAKTÖR
Suudi Arabistan'a pek sıcak bakmayan Osimhen için belirleyici konu, kendisine verilecek yıllık ücret (en az 12 milyon avro) ve Şampiyonlar Ligi faktörü...
Napoli, oyuncusunu her ne kadar yüksek bedellerle satmak istese de Osimhen'in tavrı belirleyici olacak. G.Saray'ı seven ve benimseyen dünyaca ünlü forvet, ligdeki durumun netleşmesinin ardından teklifleri değerlendirip kararını yönetime bildirecek.
Şu anda Suudi Arabistan ve Avrupa'dan (Chelsea ve Manchester United) talipleri olan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin tavrı ise net: Kiralama yok, satılacak. Ve en yüksek rakamı veren kulübe...
Her ne kadar sözleşmesinde 75 milyon avro serbest kalma maddesi bulunsa da İtalyan ekibi, transferin gözde golcüsünü bir anlamda daha yüksek rakam veren kulübe vermeyi düşünüyor.
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Osimhen, verdiği sözü tutmuş ve devre arasında teklifler olmasına rağmen "Sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım" demişti.
"BENİ BEKLEYİN" DEDİ
Nijeryalı forvet ayrıca Galatasaray yönetimine, Napoli ile görüşmeler için "Beni bekleyin" diyerek kalma yönünde açık kapı bırakmıştı.
İŞTE BELİRLEYİCİ İKİ FAKTÖR
Suudi Arabistan'a pek sıcak bakmayan Osimhen için belirleyici konu, kendisine verilecek yıllık ücret (en az 12 milyon avro) ve Şampiyonlar Ligi faktörü...
Napoli, oyuncusunu her ne kadar yüksek bedellerle satmak istese de Osimhen'in tavrı belirleyici olacak. G.Saray'ı seven ve benimseyen dünyaca ünlü forvet, ligdeki durumun netleşmesinin ardından teklifleri değerlendirip kararını yönetime bildirecek.