Victor Osimhen'in iki kesin şartı var!

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nijeryalı forvet Victor Osimhen, yönetime "Beni bekleyin" dese de Napoli, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Osimhen'i yüksek paralara satmakta kararlı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Osimhen'in iki kesin şartı var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2025 09:48
Galatasaray'ın bir sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in tavrı, transferde belirleyici olacak.

Şu anda Suudi Arabistan ve Avrupa'dan (Chelsea ve Manchester United) talipleri olan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin tavrı ise net: Kiralama yok, satılacak. Ve en yüksek rakamı veren kulübe...

Her ne kadar sözleşmesinde 75 milyon avro serbest kalma maddesi bulunsa da İtalyan ekibi, transferin gözde golcüsünü bir anlamda daha yüksek rakam veren kulübe vermeyi düşünüyor.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Osimhen, verdiği sözü tutmuş ve devre arasında teklifler olmasına rağmen "Sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım" demişti.

"BENİ BEKLEYİN" DEDİ

Nijeryalı forvet ayrıca Galatasaray yönetimine, Napoli ile görüşmeler için "Beni bekleyin" diyerek kalma yönünde açık kapı bırakmıştı.

İŞTE BELİRLEYİCİ İKİ FAKTÖR

Suudi Arabistan'a pek sıcak bakmayan Osimhen için belirleyici konu, kendisine verilecek yıllık ücret (en az 12 milyon avro) ve Şampiyonlar Ligi faktörü...

Napoli, oyuncusunu her ne kadar yüksek bedellerle satmak istese de Osimhen'in tavrı belirleyici olacak. G.Saray'ı seven ve benimseyen dünyaca ünlü forvet, ligdeki durumun netleşmesinin ardından teklifleri değerlendirip kararını yönetime bildirecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery