Victor Osimhen için yeni transfer iddiası!

Bu sezonun yaz transfer döneminde İtalyan devi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, attığı gollerle adından söz ettirmiş ve daha önce gündeminde bulunduğu kulüpleri iştahlandırmayı başarmıştı.Kiralık kontratı yaz aylarında sona erecek olan Nijeryalı yıldız için Ocak ayında da pek çok takımın devreye girmesi bekleniyor. Ancak bu süreç kolay değil ve Cimbom'un da ısrarı oyuncunun takımda kalması yönünde. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili olarak "Osimhen'in de rızası gerekiyor. Osimhen 'Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için. Osimhen, burada hayal ettiğinden daha iyi hissediyor kendini. her fırsatta doğru bir tercih yaptığını belirtiyor. Menajeri de bizi arayarak teşekkür etti. Galatasaray taraftarının endişelenmesi için bir durum yok." açıklaması yapmıştı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da öğrencisi için her şeyi yapabileceklerini ön plana çıkararak, "Çıkış maddesi var Osimhen'in, 75 milyon Euro. Oyuncu isterse tabii Galatasaray her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, Türkiye'de başka bir takımda oynayamaz." diye konuşmuştu.Victor Osimhen için Almanya'dan beklenmedik bir haber geldi. RB Leipzig, daha önce Frankfurt'tan PSG'ye 95 milyon Euro karşılığında transfer olan Kolo Muani'nin peşine düştü.Fransız yıldızı kadrosuna katabilmek adına girişimlere başlayacak olan Alman temsilcisi eğer anlaşma sağlanabilirse, Paris kulübü de 25 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübünün kapısını çalacak. Eğer Ocak ayında anlaşma olmazsa görüşmeler yazın yapılacak.