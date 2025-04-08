Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye ters köşe

Fenerbahçe'de uzun süredir yeni kontratı hakkında konuşulan ve sonuç alınamayan Bright Osayi-Samuel ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor maçında etkili performans gösteren oyuncu için yönetim yeni bir teklif sunacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye ters köşe
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08 Nisan 2025 09:38
Son güncelleme 08 Nisan 2025 09:40
Fenerbahçe'de yeni kontratı için aylarca müzakere edilen Bright Osayi-Samuel için yeni bir gelişme yaşandı. 

Yönetim, Trabzonspor maçındaki performansıyla yeniden göze giren Osayi için yeni bir sözleşme teklifi sunma kararı aldı. 

Daha önceki teklifleri kalmak adına düşük bulan Nijeryalı oyuncu, teklif artırıldığı takdirde Sarı-Lacivertli formayla kariyerini sürdürmek istiyor.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kalan Osayi, 69 kez topla buluşurken, bu istatistikte Fred'in ardından en iyi isim oldu. 42 pas denemesinde %83'lük isabet oranı yakalayan tecrübeli futbolcu biri isabetli 3 orta yaptı, iki de şut pası verdi.

Savunmada da başarılı performans gösteren Nijeryalı oyuncu, girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazandı, 4 top uzaklaştırdı. 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 5. sezonunu yaşıyor. 
 
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