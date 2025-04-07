Haber Tarihi: 07 Nisan 2025 19:20 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 19:20

Kızıl Goncalar bugün, bu akşam var mı? 7 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

FOX TV'nin büyük beğeniyle takip edilen dizisi Kızıl Goncalar hayranları, bugün yeni bölüm olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar bugün, bu akşam var mı? 7 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? 7 Nisan FOX TV yayın akışı....

Kızıl Goncalar bugün, bu akşam var mı? 7 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
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Kızıl Goncalar 44. bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Pazartesi günleri yayınlanan dizi öncesinde Kızıl Goncalar yeni bölüm araştırmaları hız kazandı. Kızıl Goncalar son bölüm Ramazan Bayramı öncesinde ekrana gelmişti. Kızıl Goncalar 44. bölüm bayram haftası olması nedeniyle yayınlanmamıştı. Bu nedenle Kızıl Goncalar bugün var mı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 7 Nisan Kızıl Goncalar bu akşam var mı yok mu? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KIZIL GONCALAR BUGÜN, BU AKŞAM VAR MI?

NOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızıl Goncalar, yepyeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi gören dizi, şimdilerde final iddialarıyla gündeme geliyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızıl Goncalar 44. bölümüyle 7 Nisan Pazartesi saat 20.00'de NOW'da yayınlanacak

KIZIL GONCALAR 44. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine başlarken Cüneyd gözünü tamamen karartmıştır. Zeynep ve Mira ailelerinin yok olmasının korkusuyla baş etmeye çalışırken intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim'in peşine düşen Cüneyd'i, ona çok ihtiyaç duyan Zeynep'in sözleri de durduramayacaktır. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olanların perde arkasını anlamaya ve Cüneyd'i kontrol altında tutmaya çabalar.

Tekkenin hanımları Meryem'in vurulmasıyla kenetlenseler de yaşananlar herkesi korkutmuştur. Naim de hem Meryem'le geçmişindeki günahlarını sorgulamakta hem de pişmanlıkla kavrulmaktadır. Meryem'in durumu kötüleşince Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşunu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, tıpkı Cüneyd gibi onu da dizginlemek zorundadır.

Cüneyd, Mahmut'un adamı Erhan'ı ararken Sadi'nin tüm çabalarına rağmen geri adım atmaz ama yaptıklarıyla yüzleşme arifesindeki Selim'in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyacı vardır. O an geldiğinde Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır. Ancak Meryem'in durumu kritik bir hale gelince, daha da acımasız bir seçenek Levent'in önüne sunulur. Levent Alkanlı şimdi, hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd'in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem'in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.
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