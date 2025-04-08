Fenerbahçe, derbilerin ardından kaybetmiyor

Son 3 sezonda derbilerde yaptığı puan kayıpları ile eleştirilen Fenerbahçe, sonrasında aldığı galibiyetlerle tökezlemeden yarışın içinde kalmayı başarıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, derbilerin ardından kaybetmiyor
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08 Nisan 2025 11:48
Son güncelleme 08 Nisan 2025 11:50
Fenerbahçe son 3 sezon puan kaybettiği tüm derbilerin ardından kazanmayı başardı.

Hep kırılgan olarak bilinen Sarı-Lacivertliler sahada farklı bir görüntü çiziyor. 2022-23 sezonunun 18. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, bir sonraki hafta ise Gaziantep'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Aynı sezon Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 27. haftada evinde Beşiktaş'a karşı 4-2 kaybetmişti. Sonrasında ise Karagümrük'ü 2-1 yenmişti.

37. haftada Galatasaray'a yine 3-0 kaybeden Fener, aynı skorla sezonu Gaziantep karşısında bitirmişti. Jesus'tan sonra İsmail Kartal'ın başına geçtiği Sarı-Lacivertliler, evinde 18. hafta maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı.

YARIŞTAN ASLA KOPMUYOR

2023-24 sezonunu 99 puanla ile tamamlayan Fenerbahçe, ertesi hafta İstanbul'u 5-1 yenerek sahadan silmişti.

Bu sezon Mourinho ile Sarı-Lacivertliler, ligin 6. haftasında evinde 3-1 kaybettiği Galatasaray maçının ardından Antalya karşısında deplasmanda 2-0 kazanmasını bildi.

15. haftada Beşiktaş'a Dolmabahçe'de 1-0 yenilen Fenerbahçe ardından Başakşehir'i evinde 3-1 yendi. Son olarak Kadıköy'de kupa çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 kaybederek elenen Fenerbahçe, geçtiğimiz gün ligde Trabzonspor'u 4-1 yenerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı. 

 
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