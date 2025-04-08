Fenerbahçe, derbilerin ardından kaybetmiyor

Fenerbahçe son 3 sezon puan kaybettiği tüm derbilerin ardından kazanmayı başardı.
Hep kırılgan olarak bilinen Sarı-Lacivertliler sahada farklı bir görüntü çiziyor. 2022-23 sezonunun 18. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, bir sonraki hafta ise Gaziantep'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Aynı sezon Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 27. haftada evinde Beşiktaş'a karşı 4-2 kaybetmişti. Sonrasında ise Karagümrük'ü 2-1 yenmişti.
37. haftada Galatasaray'a yine 3-0 kaybeden Fener, aynı skorla sezonu Gaziantep karşısında bitirmişti. Jesus'tan sonra İsmail Kartal'ın başına geçtiği Sarı-Lacivertliler, evinde 18. hafta maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı.
YARIŞTAN ASLA KOPMUYOR
2023-24 sezonunu 99 puanla ile tamamlayan Fenerbahçe, ertesi hafta İstanbul'u 5-1 yenerek sahadan silmişti.
Bu sezon Mourinho ile Sarı-Lacivertliler, ligin 6. haftasında evinde 3-1 kaybettiği Galatasaray maçının ardından Antalya karşısında deplasmanda 2-0 kazanmasını bildi.
15. haftada Beşiktaş'a Dolmabahçe'de 1-0 yenilen Fenerbahçe ardından Başakşehir'i evinde 3-1 yendi. Son olarak Kadıköy'de kupa çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 kaybederek elenen Fenerbahçe, geçtiğimiz gün ligde Trabzonspor'u 4-1 yenerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı.
Hep kırılgan olarak bilinen Sarı-Lacivertliler sahada farklı bir görüntü çiziyor. 2022-23 sezonunun 18. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, bir sonraki hafta ise Gaziantep'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Aynı sezon Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 27. haftada evinde Beşiktaş'a karşı 4-2 kaybetmişti. Sonrasında ise Karagümrük'ü 2-1 yenmişti.
37. haftada Galatasaray'a yine 3-0 kaybeden Fener, aynı skorla sezonu Gaziantep karşısında bitirmişti. Jesus'tan sonra İsmail Kartal'ın başına geçtiği Sarı-Lacivertliler, evinde 18. hafta maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı.
YARIŞTAN ASLA KOPMUYOR
2023-24 sezonunu 99 puanla ile tamamlayan Fenerbahçe, ertesi hafta İstanbul'u 5-1 yenerek sahadan silmişti.
Bu sezon Mourinho ile Sarı-Lacivertliler, ligin 6. haftasında evinde 3-1 kaybettiği Galatasaray maçının ardından Antalya karşısında deplasmanda 2-0 kazanmasını bildi.
15. haftada Beşiktaş'a Dolmabahçe'de 1-0 yenilen Fenerbahçe ardından Başakşehir'i evinde 3-1 yendi. Son olarak Kadıköy'de kupa çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 kaybederek elenen Fenerbahçe, geçtiğimiz gün ligde Trabzonspor'u 4-1 yenerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı.