Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, her sezon fit kalabilmek ve performansını üst düzeyde sürdürebilmek için yılda 500.000 ila 700.000 dolar arasında harcama yaptığını açıkladı.



Million Dollaz Worth of Game podcast'inde konuşan 28 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde yaptığı havuz antrenmanları ve terapi seansları da dahil olmak üzere sezon boyu fiziksel bakımına ciddi yatırım yaptığını belirtti.



"LeBron'un yılda 1 milyon dolar harcadığını söylediği dönem vardı ya, benimkisi de neredeyse o civarda," diyen Brown, rakamın tam olarak yedi haneli olmasa da yarım milyonun oldukça üzerinde olduğunu söyledi.



Bu harcamalar, yalnızca Celtics kulübünün sunduğu sağlık ve performans hizmetleriyle sınırlı değil. Brown, özel doktorlar ve fizyoterapistlerden oluşan bir dış ekip ile çalışıyor: "Sadece organizasyonun sundukları yetmez. Sahada bu kadar yük taşıyorsanız, ekstra yatırım şart."



Brown, özellikle 240 pound (yaklaşık 109 kg) ağırlığının dizleri ve eklemleri üzerindeki etkisine dikkat çekti: "Bu kadar enerji harcayıp bu kiloda olmak ciddi bir yük. Bu yüzden kendime yatırım yapıyorum."



Sezon genelinde 22.5 sayı, 5.9 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla oynayan All-Star forvet, Celtics'in Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer almasında kilit rol üstleniyor. Takımı şu anda 58 galibiyet – 20 mağlubiyetle Cleveland'ın hemen arkasında.



