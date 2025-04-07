Ernest Muçi: "Bu performanstan gurur duyuyorum"

Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, Siyah-Beyazlılar'ın futbolcusu Ernest Muçi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ernest Muçi: 'Bu performanstan gurur duyuyorum'
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07 Nisan 2025 22:17
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Siyah-Beyazlılar'a beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"BU PERFORMANSTAN GURUR DUYUYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Muçi, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Kırmızı kart gördük. Ama ikinci yarıda iyi bir karakter ve reaksiyon gösterdik. Ne yazık ki bir puan aldık. İkinci yarı performansımız daha iyiydi. Bu performanstan gurur duyuyorum. 1 puan aldık." ifadelerini kullandı. 
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