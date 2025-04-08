Werder Bremen'den karar; Galatasaray'a dönüyor

Werder Bremen, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Derrick Köhn için opsiyonu kullanmama kararı aldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Werder Bremen'den karar; Galatasaray'a dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2025 12:09
Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Hannover'dan 3.35 milyon euroya transfer ettiği Derrcik Köhn'ü sezon başında Werder Bremen'e kiralamıştı.

Galatasaray'ın 5.125 milyon euro satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için Alman ekibinden karar çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Werder Bremen, Köhn'ün satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Bu durumda 26 yaşındaki Alman sol bek sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.

Köhn'ün Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery