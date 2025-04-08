Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, İzmir temsilcisi ile deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemedi.



Bu sezon ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, İzmir ekibiyle 8 kez karşı karşıya geldi.



Evinde oynadığı maçlarda rakibine kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, bu başarısını deplasmanda gösteremedi.



Deplasmanda oynanan 4 maçın 3'ü beraberlikle sonuçlarken, 1 maçtan Göztepe galibiyet ile ayrıldı.



- 2 oyuncu cezalı



Göztepe karşısında sarı kart gören Lungoyi ve Kozlowski, Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.



Ogün Özçiçek ve Husic ise kart sınırına geldi.



Kırmızı-siyahlılarda bu sezon 21 maçta 1104 dakika süre alan santrfor Halil Dervişoğlu, 12 hafta sonra ligdeki ikinci golünü Göztepe'ye attı.



- Deplasman karnesi



Ligde çıktığı 14 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından 3'er puan alabilen Güneydoğu temsilcisi, Bellona Kayserispor, Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.



Diğer 9 maçında mağlup olan Gaziantep FK, bu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kalesinde ise 30 gol gördü.



