Eredevisie'nin 28. haftasında Ajax, sahasında Nac Breda ile karşılaştı. Johan Cruyff Arena'da oynanan maçı Ajax 3-1 kazandı.



Nac Breda, 9. dakikada Leo Sauer'in golüyle 1-0 öne geçti. Ajax bu gole 32. dakikada Kenneth Taylor'ın penaltıdan attığı golle cevap verdi. 35. dakikada Steven Berghuis takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Jorthy Mokio'nun 76. dakikada attığı gol maçın skorunu belirledi.



Ajax, ligde oynadığı son 13 maçın 12'sini kazanarken Nac Breda'nın ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.



Bu sonucun ardından Ajax 70 puana yükselirken, Nac Breda 30 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Willem II'e konuk olacak. Nac Breda ise gelecek haftasında sahasında Go Ahead Eagles'ı konuk edecek.







