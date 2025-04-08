Altekma, seride durumu 1-1'e getirdi!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Altekma, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altekma, seride durumu 1-1'e getirdi!
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08 Nisan 2025 16:58
Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı ikinci maçında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-23 ve 28-26'lık skorlarla sona erdi. Seride durum 1-1'e gelirken, üçüncü ve son maç 11 Nisan Cuma günü Ankara'da oynanacak.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu

ALTEKMA: Buculjevic, Gutierrez, Emir, Bahov, Bertuğ, Cafer, Hüseyin, Arda, Boğaçhan, Eray

SPOR TOTO: Ulaş, Batuhan, Edgar, Mustafa Koç, Hidalgo, Furkan, Beytullah, Ümit, Gökhan, Mustafa Cengiz, Muhammed

SETLER: 25-17, 25-23, 28-26

SÜRE: 104 dakika (27, 37, 40)

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