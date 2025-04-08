Altekma, seride durumu 1-1'e getirdi!

Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı ikinci maçında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-23 ve 28-26'lık skorlarla sona erdi. Seride durum 1-1'e gelirken, üçüncü ve son maç 11 Nisan Cuma günü Ankara'da oynanacak.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu
ALTEKMA: Buculjevic, Gutierrez, Emir, Bahov, Bertuğ, Cafer, Hüseyin, Arda, Boğaçhan, Eray
SPOR TOTO: Ulaş, Batuhan, Edgar, Mustafa Koç, Hidalgo, Furkan, Beytullah, Ümit, Gökhan, Mustafa Cengiz, Muhammed
SETLER: 25-17, 25-23, 28-26
SÜRE: 104 dakika (27, 37, 40)
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu
ALTEKMA: Buculjevic, Gutierrez, Emir, Bahov, Bertuğ, Cafer, Hüseyin, Arda, Boğaçhan, Eray
SPOR TOTO: Ulaş, Batuhan, Edgar, Mustafa Koç, Hidalgo, Furkan, Beytullah, Ümit, Gökhan, Mustafa Cengiz, Muhammed
SETLER: 25-17, 25-23, 28-26
SÜRE: 104 dakika (27, 37, 40)