Potada Ege'nin düşme korkusu!

Geçen sezon 3 ekibi Play-Off oynayıp ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden, Karşıyaka'nın şampiyonlukları, lig ve Avrupa'daki finalleri, Euroleague seviyesine kadar yükselmesi, Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket'in yurtdışındaki performansıyla gurur duyan Ege basketbolunda bu sezon ise tehlike çanları çalıyor.



9'ar galibiyetleri bulunan Karşıyaka ve Petkimspor ile 7 galibiyetle düşme barajındaki Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi Basket, ateş hattından kurtulmaya çalışıyor. Ligde bu hafta pazar günü oynancak Merkezefendi Bld Basket-Manisa Basket, Karşıyaka-Aliağa Petkimspor derbileri Ege takımlar için hayati önem taşıyacak.



Toplam 53 yıldır yer alıp en köklü takımlarından biri olduğu ligde 51 sezondur aralıksız mücadele ederken, biri 10 sene önce 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanan, Avrupa'da 2013 ve 2021'de final oynayan, ligde henüz 2 yıl önce finale çıkan Karşıyaka bu sezon kabus görüyor.



Sezon başında 26 yıllık isim sponsoru çok iddialı bir kadro kurulduktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan, çift kulvarda maratona çok iyi başlayan takımı maaş krizleriyle ocak ayında büyük oranda dağılan Kaf-Kaf, 7 oyuncusu ve Antrenör Ufuk Sarıca ayrılınca ligde üst üste 11 yenilgi aldı.



Transfer yasaklarını camia desteğiyle açıp 4 yeni yabancı alarak antrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getiren Karşıyaka, son haftalarda gaza basıp 2 galibiyet üzerinde olduğu düşme hattıyla bağları koparmayı hedefliyor.



Avrupa'daki ilk yılında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Petkimspor, çift kulvarda mücadele ederken son 7 maçın 6'sını kaybettikten sonra Merkezefendi galibiyetiyle nefes aldı. Bir maçı da eksik olan Petkim, bir an önce çıkışa geçip alt sıralardan uzaklaşarak Play-In oynamayı planlıyor.



Yine Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Manisa Basket üçüncü yılını geçirdiği ligde ise istikrarı ise yakalayamadı. Son 5 maçın 4'ünü kaybeden Manisa ekibi bu hafta Merkezefendi'ye hayati deplasmanda konuk olacak.



Aylarca puan tablosunda dibe demir atan Denizli ekibi Merkezefendi son haftalarda çıkış yakaladı. Ligde 7 galibiyete ulaşmasına rağmen halen düşme hattından çıkamayan Merkezefendi, seri yakalayıp 4 yıldır yer aldığı Süper Lig'de kalıcı olmaya çalışacak. Sezon sonunda son iki sırada yer alan takımlar lige veda edecek.



PETKİMSPOR ERTELEME MAÇINDA



Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın erteleme maçında İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. İki takım arasında 31 Mart'ta oynanması gereken maç Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa'da Eurocup'taki yarı final serisinin uzaması nedeniyle ertelenmişti.



