ÇBK Mersin, Euroleague çeyrek finalinde Tango Bourges Basket'le karşılaşacak

ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague çeyrek finalinde çarşamba günü Tango Bourges Basket'le karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin, Euroleague çeyrek finalinde Tango Bourges Basket'le karşılaşacak
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08 Nisan 2025 13:52
Son güncelleme 08 Nisan 2025 13:53
ÇİMSA ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek finalinde Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le mücadele edecek.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Mersin ekibi, rakibini elemesi durumunda yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile eşleşecek.

FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

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