ÇBK Mersin, Euroleague çeyrek finalinde Tango Bourges Basket'le karşılaşacak

ÇİMSA ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek finalinde Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le mücadele edecek.
İspanya'nın Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Mersin ekibi, rakibini elemesi durumunda yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile eşleşecek.
FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.
İspanya'nın Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Mersin ekibi, rakibini elemesi durumunda yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile eşleşecek.
FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.