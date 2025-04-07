Guardiola'dan Foden'ın annesine edilen küfürlere tepki!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Pazar günü oynanan golsüz Manchester derbisinde, Manchester United taraftarlarının Phil Foden'a yönelik annesiyle ilgili hakaret içeren tezahüratlarını sert bir dille eleştirdi.



Guardiola, bu tür söylemlerin "sınıf eksikliği" olduğunu belirtti.



"BU İNSANLAR UTANMALI!"



Derbinin ilk yarısında, City'nin Stretford End'e hücum ettiği sırada yöneltilen tezahüratlarla ilgili konuşan Guardiola, "Bu United değil, bu kişiler, yani taraftarlar… Futbolda hepimiz, menajerler, futbolcular, kulüp sahipleri, çok fazla göz önündeyiz. Ama Phil'in annesini bu işe dahil etmeyi gerçekten anlayamıyorum. Bu bir bütünlük eksikliği, sınıf eksikliği ve bu insanlar utanmalı." ifadelerini kullandı.



City cephesinin, yaşananlardan ötürü büyük şok ve rahatsızlık duyduğu belirtilirken, Manchester United kulübü de tüm oyunculara yönelik hakaret içeren tezahüratları kınadıklarını açıkladı.



