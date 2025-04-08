ÇİMSA ÇBK Mersin, 3 sezondur Euroleague'de final aşaması biletini kaçırmıyor!

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague'de 3 sezondur final etaplarına katılma hakkı elde ediyor.



Euroleague için 2018-2019 sezonunda ön eleme oynayan Mersin ekibi, Rusya temsilcisi Nadezhda Orenburg'a 2 maçta da yenilince yoluna Avrupa Kupası'nda devam etti.



ÇBK Mersin, 2019-2020'de Euroleague gruplarında, 2020-2021'de de Avrupa Kupası'nda müsabakalara çıktı.



Finale kaldığı sezon kupayı Fenerbahçe'ye kaptırdı



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunda da boy gösteren Mersin ekibi, ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı.



Çekya'nın Prag kentindeki Kralovka Arena'nın ev sahipliğinde yapılan organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag'ı eleyen Mersin temsilcisi, finalde Fenerbahçe ile eşleşti.



İki Türk takımının karşılaştığı müsabakayı 99-60 kazanan sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.



Mersin geçen yıl Dörtlü Final'e ev sahipliği yaptı



ÇBK Mersin, kupayı Fenerbahçe'ye kaptırdığı sezonun ardından 2023-2024'te de gruplardan çıkıp ev sahibi olduğu Dörtlü Final'e kaldı.



Avrupa'da kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunu kente taşıyan Mersin ekibi, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini geçip yarı finale yükseldi.



ÇBK Mersin, taraftarı önünde yarı finalde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 89-80 yenildi.



Finalde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73'lük skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Bu sezon ilk kez uygulanan 6'lı Final'de parkeye çıkıyor



FIBA Kadınlar Euroleague'de yeni formatın uygulandığı 2024-2025 sezonunun iki grup aşamasında 12 maça çıkan ÇİMSA ÇBK Mersin, 11 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.



İkinci etaptaki grubu lider tamamlayan Mersin temsilcisi, yarı final play-in aşamasında İspanya ekibi Valencia Basket ile eşleşti.



Deplasmandaki ilk maçı 89-57 kaybeden ÇBK Mersin, sahasındaki müsabakayı 92-77 kazandı.



Mersin ekibi, 6'lı Final'e yükselse de averaj nedeniyle organizasyonun çeyrek final ayağına geriledi.



Çeyrek finalde rakip Fransa ekibi Tango Bourges Basket



İspanya'nın Zaragoza kentinin ev sahiplindeki 6'lı Final etabı, 9-13 Nisan'da gerçekleşecek.



Basketbolda bu yıl 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanarak moral bulan ÇİMSA ÇBK Mersin, organizasyonun çeyrek finalinde Fransa ekibi Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.



Bu sezon grup aşamasında Tango Bourges Basket ile oynadığı iki müsabakayı da kazanan Mersin temsilcisi, maçta galip gelmesi halinde yarı finalde Valencia Basket'in rakibi olacak.



ÇBK Mersin, finale yükselmesi durumunda turnuvanın diğer ayağındaki müsabakaların sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila Schio ya da Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibi ile şampiyonluk maçına çıkacak.



