Phoenix Suns, sezon boyunca Kevin Durant takası konusundaki sessizliğini korurken, yaz aylarında bu kapının yeniden aralanabileceği konuşuluyor.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre, Durant'ın takımdan gönderilmesi gündemde olmasa da, kulübün mali esneklik kazanma yolları giderek daralıyor ve bu yolların çoğu Durant'ı işaret ediyor.



Windhorst, "Suns, Kevin Durant'i yazın takaslamak istemiyor. Ama ikinci maaş sınırından (second apron) kurtulmak istiyorlarsa, bu neredeyse zorunluluk haline geliyor," ifadelerini kullandı. Devin Booker'ın takası söz konusu değil, Bradley Beal ise kontratı nedeniyle takas edilemiyor. Bu nedenle Durant, en olası senaryo olarak öne çıkıyor.



Suns, Şubat ayındaki takas döneminde bazı takımlarla Durant için ön görüşmeler yaptı. Ancak yıldız oyuncunun takas istememesi ve Phoenix'in yüksek talepleri, görüşmelerin sonuçsuz kalmasına neden oldu. Durant'ın gelecek sezon 37 yaşında olacağı ve 55 milyon dolarlık maaşını hak ediyor olsa da, iki yıllık 120 milyon dolarlık yeni kontrat beklentisinin bazı takımları uzaklaştırabileceği düşünülüyor.



Durant'a ilgi gösteren takımlar olabilir ancak hiçbiri, Phoenix'in Brooklyn Nets'e ödediği devasa bedeli ödemeye yanaşmayabilir. Suns, oyuncuyu kadroda tutmak isteyebilir fakat Durant'ın bir yıl sonra takımdan ayrılması riski karşısında bu yaz en yüksek teklifi değerlendirme yoluna gidebilir.



