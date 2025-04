Rıza Çalımbay: 'Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.



Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir takıma karşı oynayacaklarını ifade etti.



Ligde kalan bütün maçların zor olduğunu belirten Çalımbay, "Zor bir takımla, şampiyonluğa oynayan bir takımla oynuyoruz. Bizim de şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı, bu maçlar da aynı şekilde." dedi.



"FENERBAHÇE, GALATASARAY FARK ETMEZ"



Çalımbay, ligde kalan tüm maçları kazanmayı hedeflediklerini vurguladı.



Fenerbahçe karşılaşmasının kolay bir maç olmadığının altını çizen Çalımbay, "Onun için taraftarı çağırmaya da gerek yok bu maça. Herkesin gelmesi gerekiyor. Her maçımız final, Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, Beşiktaş olmuş fark etmiyor. Ne olursa olsun bizim acilen puan almamız gerekiyor." diye konuştu.



"SAKAT OYUNCULARIMIZ VAR"



Takımdaki sakat futbolcuların sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Çalımbay, şunları kaydetti:



"Sakat oyuncularımız var, Fode Koita sakat ve oynayamayacak. Kaleci Nikolic ameliyat oldu, o da yok. Emrah Başsan yavaş yavaş düzeliyor. Sakatlıklar engelliyor ama başka bir mazeret söylemeye gerek yok. Bizim çıkıp oynamamız gerekiyor, bizim çok mücadele etmemiz gerekiyor, çok koşmamız gerekiyor. Ligdeki durumumuza göre bunları yapmamız gerekiyor. Bütün oyuncu arkadaşlarımızın her şeyini sahaya vermeleri gerekiyor. Hergün de konuşuyoruz, çok da iyi çalışıyoruz. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz maçı."



Ligde Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmada verilen penaltı kararının doğru olmadığını savunan Çalımbay, "Onun penaltı olduğuna inanmıyorum, kesinlikle inanmıyorum. Ona benzer penaltıları vermediler. Hakem arkadaşlarımız çekinmeden direk VAR'a gidiyorlar. VAR'a gitmemeleri gereken pozisyonlar da var. O pozisyon bizce kesinlikle penaltı değildi." ifadelerini kullandı.



ANTRENMAN NASIL GEÇTİ?



Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü evinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.