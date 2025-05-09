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Liderlik ruhunda var; Okan Buruk

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 3 sezonda geride kalan 108 haftanın tam 72'sini lider olarak tamamladı

calendar 09 Mayıs 2025 10:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Liderlik ruhunda var; Okan Buruk
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Galatasaray'da işler yolunda gidiyor.

Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından rakiplerine nefes aldırmayan sarı-kırmızılılar, 3 yılda üçüncü şampiyonluğuna sadece bir adım uzaklıkta.

Bu hafta F.Bahçe, Başakşehir'e takılır ve G.Saray kazanırsa Cimbom şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak bu başarı uzun süren bir istikrarın da eseri olarak karşımıza çıkıyor. Cimbom, Okan Buruk yönetimindeki son 3 sezonda liderlik koltuğunda uzun süre oturmayı başardı.

HER YIL ZİRVEDE

Sarı kırmızılılar geride kalan 108 haftalık süreçte, 72 haftayı lider olarak tamamladı. Geçen sezon 15, bir önceki sezon ise 25 hafta zirvede yer alan Aslan bu sezon da 32 haftada ligin zirvesinde kaldı. 3 yılda tam 72 haftayı lider olarak tamamlayan G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'ye büyür bir fark attı. Bu süreçte F.Bahçe 27 kez liderlik koltuğunda otururken Beşiktaş da iki hafta geçici olarak zirvede yer aldı. G.Saray bu sezon oynadığı 32 maçın 26'sını kazanarak fark yarattı. 

 
 

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