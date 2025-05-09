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NBA'den Tyrese Haliburton'a ceza yerine uyarı

Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Cleveland Cavaliers'a karşı alınan Game 2 galibiyetinin ardından yaptığı dans kutlaması nedeniyle NBA'den yalnızca uyarı aldı.

calendar 09 Mayıs 2025 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA'den Tyrese Haliburton'a ceza yerine uyarı
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Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Cleveland Cavaliers'a karşı alınan Game 2 galibiyetinin ardından yaptığı dans kutlaması nedeniyle NBA'den yalnızca uyarı aldı.

Daha önce benzer kutlamalar yapan oyunculara para cezası verilmişti.

Maç sonrası konuşan Haliburton, "Bunu bekliyordum, hatta cezayı da seve seve kabul ederdim," diyerek durumun farkında olduğunu belirtti. Haliburton'un kutlamasının, uzun zaman önce Sam Cassell tarafından popülerleştirilen ve "müstehcen hareket" olarak değerlendirilen jestle benzerlik taşıdığı ifade edildi.

Daha önce LeBron James, Julius Randle ve Fred VanVleet gibi isimler benzer kutlamalar nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı. Haliburton'un 1.1 saniye kala attığı üçlük, Pacers'ın 20 sayıdan geri gelip 120-119 kazanmasını sağladı. Pacers, seride 2-0 öne geçti.

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