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Galatasaray'ın rakibi La Laguna Tenerife

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Galatasaray, La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

calendar 09 Mayıs 2025 11:40 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 11:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın rakibi La Laguna Tenerife
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four etabında La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

Atina'da bulunan SUNEL Arena'da saat 18.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan ve Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Günün 2. maçında ev sahibi ülkeden AEK ile Unicaja Malaga, 21.00'de finale çıkma mücadelesi verecek.

Organizasyonun ilk gününde maçlarını kazanan takımlar pazar günü saat 20.00'de şampiyonluk için parkeye çıkacak. Aynı gün saat 17.00'de ise kaybeden takımlar 3.'lük maçı oynayacak.

GALATASARAY İLE TENERIFE, 3. RANDEVUDA

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde La Laguna Tenerife ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 2020-21 sezonunda İspanyol ekibine karşı 2 kez maça çıktı. "Cimbom" söz konusu iki karşılaşmada rakibine deplasmanda 85-72 ve iç sahada 104-89 mağlup oldu.

AEK İLE UNICAJA MALAGA 3. KEZ KARŞILAŞACAK

Dörtlü finalin ikinci maçında mücadele edecek AEK ile Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez birbirlerine rakip olacak.

Unicaja Malaga, 2022-23 sezonunda 2 kez karşılaştığı AEK'i deplasmanda 75-65, iç sahada da 88-66 mağlup etti.

GEÇEN SEZONUN FİNALİSTLERİ DÖRTLÜ FİNALDE

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon finale yükselen Unicaja Malaga ile La Laguna Tenerife, dörtlü finalde yer alacak.

2023-24 sezonu dörtlü final ilk maçında rakiplerini mağlup eden İspanyol ekipleri, finalde birbirleriyle eşleşti. Unicaja Malaga, söz konusu finalde de rakibini 80-75 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK

Dörtlü finalde yer alan takımlar arasında sadece Galatasaray'ın şampiyonluğu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılıların dörtlü finaldeki rakibi İspanya'dan La Laguna Tenerife'nin 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında olmak üzere 2 şampiyonluğu var.

Ev sahibi ülkeden AEK ise 2017-18 sezonunda ülkesinde oynanan finalde kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Bir diğer İspanya temsilcisi Unicaja Malaga da geçen sezon tek şampiyonluğuna ulaştı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez dörtlü finale kalan Galatasaray ise bu organizasyonda henüz şampiyon olamadı.

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