Wirtz'ten kariyer itirafı: 'Konfor alanımdan çıkmak istiyorum'

Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Almanya'nın ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde forma giymekten dolayı şanslı olduğunu ifade eden Wirtz, bir gün yurt dışına transfer olabileceğinin sinyalini verdi.



Genç yıldız, kulüp kanalına yaptığı açıklamada, "Bu kadar çok iyi kulübün yanı başımda olması ve Leverkusen gibi üst düzey bir takımda oynayabilmem büyük bir şans. Güney Amerika veya Afrika'dan gelen ve kariyerleri uğruna ailelerini, yaşadıkları çevreyi geride bırakan takım arkadaşlarıma büyük saygı duyuyorum" dedi.



Konfor alanından çıkma fikrine sıcak bakan Wirtz, "Bir gün ben de takım arkadaşlarım gibi, yeni bir şeyler deneyimlemek ve konfor alanımdan çıkmak istiyorum. Futbolun soyunma odası kültürünü iyi biliyorum ve dünyanın neresine gidersem gideyim kısa sürede ortama uyum sağlayabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.



PERFORMANSI



Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 43 maça çıkan Florian Wirtz, 16 ve 13 asistlik performans sergiledi. Alman oyuncunun Bayern Münih veya Real Madrid'e transfer olabileceği konuşuluyor.



