Batı Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında Minnesota Timberwolves, Stephen Curry'den yoksun Golden State Warriors'ı 117-93'lük skorla mağlup ederek seriyi 1-1 eşitledi.





Timberwolves koçu Chris Finch, takımının ilk maçtaki kötü başlangıcına tepki göstermesinden memnundu. Bu tepki, maç öncesi yapılan gergin bir video analiz toplantısıyla pekiştirildi.





Julius Randle, 24 sayı ve 11 asistlik performansıyla katkı verirken, Anthony Edwards, kısa süreli bir sakatlık korkusu yaşasa da maçı 20 sayıyla tamamladı. Timberwolves, ilk maçta isabet bulmakta zorlandığı üçlüklerde bu kez 16/37 ile oynayarak büyük bir gelişim gösterdi. Stephen Curry'nin sol hamstring sakatlığı nedeniyle forma giymediği ve en az önümüzdeki haftaya kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.





Minnesota'nın bench katkısı da dikkat çekti. Nickeil Alexander-Walker 20 sayıyla öne çıkarken, Donte DiVincenzo ve Naz Reid ile birlikte üçlük çizgisinin gerisinden toplamda 10/22 isabet sağladılar.





Warriors cephesinde Jonathan Kuminga 18, Trayce Jackson-Davis ise 15 sayı kaydetti. İkili toplamda 14/17 saha içi isabet oranı yakalayarak verimli bir performans sergiledi. Ancak Golden State maça oldukça kötü başladı; ilk sayısını 13-0'lık seri sonrası, Jimmy Butler'ın üçlüğüyle bulabildi.



KUMINGA ŞANS BULDU





2021 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçilen Kuminga, normal sezonda zaman zaman rotasyon dışında kalmış ve sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Ancak bu maçta bench'ten gelerek etkili bir performans sergiledi. Yine de Curry'nin yokluğunda Warriors hücum anlamında oldukça sınırlı kaldı.





Sportradar verilerine göre Warriors, bu maçta playofflar tarihindeki en düşük ilk çeyrek skorlarından birini kaydetti. 15 sayıyla tamamladıkları ilk periyot, 2016 NBA Finalleri 6. maçta Cleveland'a karşı atılan 11 sayıdan bu yana bir rekor niteliği taşıyor.





Öte yandan Draymond Green, Naz Reid'e yaptığı dirsek darbesi nedeniyle playofflardaki beşinci teknik faulünü aldı. Green'in iki teknik faul daha alması durumunda otomatik olarak bir maç ceza alacağı belirtildi.



