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Beşiktaş, Alman golcü Marvin Ducksch ile ilgileniyor!

Almanya Bundesliga kulüplerinden Werder Bremen, golcü oyuncusu Marvin Ducksch ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 09 Mayıs 2025 09:45 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 09:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Alman golcü Marvin Ducksch ile ilgileniyor!
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Almanya Bundesliga kulüplerinden Werder Bremen, golcü oyuncusu Marvin Ducksch ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman basınına göre, kulüp 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Almanya'dan Bild gazetesi, Bremen'in gol yollarındaki en etkili ismi olan Ducksch için gelecek tekliflerin değerlendirileceğini yazdı.

Oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz ay otomatik olarak uzamıştı. Ancak kulüp yetkilileri, bu yaz transfer dönemini Ducksch'tan bonservis geliri elde edebilmek adına son büyük fırsat olarak görüyor.

Beşiktaş cephesi ise kadrosunu güçlendirmek için Avrupa pazarında hamleler yapmaya hazırlanıyor. Hücum hattında alternatif arayan siyah-beyazlıların, Ducksch'ın istikrarlı performansını yakından takip ettiği ifade edildi.

PANATHİNAİKOS DA İLGİLENİYOR

Beşiktaş'ın yanı sıra, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un da Ducksch ile ilgilendiği; hatta Avrupa kupalarına katılma ihtimali yüksek olan Atina ekibinin oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği iddia edildi. Ancak şu ana kadar Werder Bremen ile resmi bir görüşme yapılmadığı bildirildi.

"BİRKAÇ EURO İÇİN AYRILMAM"

Geçtiğimiz yaz döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan Ducksch, ocak ayında yaptığı açıklamada Bremen'den "birkaç euro için" ayrılmayacağını vurgulamıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Tecrübeli forvet, bu sezon 34 maçta 8 gol atıp 10 asist yaptı.

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