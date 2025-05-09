Milli boksör Necat, dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Ringlere 2 yıl aranın ardından tekrar dönen milli boksör Necat Ekinci, eylül ayında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle çalışıyor.



Kariyerinde Avrupa ve Balkan şampiyonluğu ile dünya üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki boksör, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.



Olimpiyatlardan sonra boksa 2 yıl ara veren Necat, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle bu yıl çalışmalara tekrar başladı.



Milli takım ile birlikte Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Necat'ın, World Boxing'in düzenleyeceği ve olimpiyatın ilk önemli etaplarından Liverpool'daki Dünya Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almayı hedefliyor.



Necat Ekinci, AA muhabirine açıklamasında, 70 kiloda ringe çıktığını belirtti.



Kariyerinde yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu, gençler de dünya üçüncülüğü bulunduğunu aktaran Necat, "Büyükler Balkan şampiyonuyum ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemi temsil ettim. 18 yıldır boks yapıyorum." dedi.



Boksa 2 yıl ara vermek zorunda kaldığını anlatan Necat, "Federasyon başkanımız değişti. Bu boksa devam etmeme vesile oldu. Yeni bir sistemle gayet güzel gidiyoruz. Sürekli kamplardayız, sürekli ikili maçlara gidip geliyoruz. Bütün imkanlar şu an bizimle. 2028 Olimpiyatları'nda başarı almamamız için hiçbir neden yok, çok şükür." diye konuştu.



"2028'de altın madalya da gelecek"



Olimpiyat sisteminin değiştiğini ifade eden Necat, sporcuların turnuva ve şampiyonalarda puan toplayarak olimpiyatlara katılacaklarını söyledi.



Polonya'da turnuvada mücadele edeceğini dile getiren Necat, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu an puan sistemine döndü ve biz de puan toplamaya başlıyoruz. Polonya'da birinciye 300 puan verilecek, biz de o 300 puanın peşindeyiz. İkinciye 200 puan, üçüncüye 100 puan verilecek. Bu puanları topladıkça olimpiyat sıralamamız belli olacak. Eylül ayında da Liverpool'da Dünya Şampiyonamız var. Allah nasip ederse hedefimiz orada altın madalya almak. Aynı şekilde Polonya'da ve önümüzdeki bütün maçlarda başarılı olabilmek istiyoruz. Sadece işimize odaklayız, başarıya odaklıyız. Takımımız tecrübeli, bu gidişle 2028'de altın madalya da gelecek."



