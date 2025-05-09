Real Betis, uzatmalarda adını finale yazdırdı!

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Real Betis, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.



Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Real Betis, normal süresi 2-1 biten maçta Fiorentina ile uzatmalarda 2-2 berabere kalarak finale adını yazdırdı.



Real Betis'in gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Ez Abde kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti.



İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Real Betis, bu sonucun ardından toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.



FİNAL 28 MAYIS'TA



Real Betis ve Chelsea, 28 Mayıs'ta Polonya'da bulunan Wroclaw Stadyumu'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.