Real Betis, uzatmalarda adını finale yazdırdı!

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Real Betis, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.
Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Real Betis, normal süresi 2-1 biten maçta Fiorentina ile uzatmalarda 2-2 berabere kalarak finale adını yazdırdı.
Real Betis'in gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Ez Abde kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti.
İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Real Betis, bu sonucun ardından toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.
FİNAL 28 MAYIS'TA
Real Betis ve Chelsea, 28 Mayıs'ta Polonya'da bulunan Wroclaw Stadyumu'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Real Betis, normal süresi 2-1 biten maçta Fiorentina ile uzatmalarda 2-2 berabere kalarak finale adını yazdırdı.
Real Betis'in gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Ez Abde kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti.
İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Real Betis, bu sonucun ardından toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.
FİNAL 28 MAYIS'TA
Real Betis ve Chelsea, 28 Mayıs'ta Polonya'da bulunan Wroclaw Stadyumu'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.