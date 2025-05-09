08 Mayıs
M. United-Athletic Bilbao
4-1
08 Mayıs
Bodo/Glimt-Tottenham
0-2
08 Mayıs
Chelsea-Djurgaarden
1-0
08 Mayıs
Fiorentina-Real Betis
2-2UZS
08 Mayıs
Bristol City-Sheffield United
0-3

Real Betis, uzatmalarda adını finale yazdırdı!

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Fiorentina ile normal süresi 2-1 biten karşılaşmada uzatmalarda 2-2 berabere kalan Real Betis, toplam skorda 4-3 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

calendar 09 Mayıs 2025 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Betis, uzatmalarda adını finale yazdırdı!
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UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Real Betis, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Real Betis, normal süresi 2-1 biten maçta Fiorentina ile uzatmalarda 2-2 berabere kalarak finale adını yazdırdı.

Real Betis'in gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Ez Abde kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti.

İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Real Betis, bu sonucun ardından toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.

FİNAL 28 MAYIS'TA

Real Betis ve Chelsea, 28 Mayıs'ta Polonya'da bulunan Wroclaw Stadyumu'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
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