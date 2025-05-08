08 Mayıs
M. United-Athletic Bilbao
22:00
08 Mayıs
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00
08 Mayıs
Chelsea-Djurgaarden
22:00
08 Mayıs
Fiorentina-Real Betis
22:00
08 Mayıs
Bristol City-Sheffield United
22:00

Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, Euroleague play-off'larının MVP'si oldu

Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, THY Euroleague play-off'larının MVP'si seçildi.

calendar 08 Mayıs 2025 19:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, Euroleague play-off'larının MVP'si oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yunanistan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Euroleague play-off'larının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vezenkov, Olympiakos'un Real Madrid karşısında seriyi 3-1 kazanarak dörtlü finale kaldığı play-off maçlarının MVP'si oldu.

İlk kez verilen ödülün sahibi Vezenkov, Real Madrid'e karşı 4 maçta 19 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Play-off serisinde iki sayılık atışlarda yüzde 60,6 isabet oranı yakalayan Vezenkov, maç başına 22,8 verimlilik puanı üretti.

Vezenkov, 2022-23 sezonunun MVP'si seçildiği ligde 3 kez sezonun en iyi 5'ine de girdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.