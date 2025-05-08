Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, Euroleague play-off'larının MVP'si oldu

Yunanistan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Euroleague play-off'larının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vezenkov, Olympiakos'un Real Madrid karşısında seriyi 3-1 kazanarak dörtlü finale kaldığı play-off maçlarının MVP'si oldu.



İlk kez verilen ödülün sahibi Vezenkov, Real Madrid'e karşı 4 maçta 19 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.



Play-off serisinde iki sayılık atışlarda yüzde 60,6 isabet oranı yakalayan Vezenkov, maç başına 22,8 verimlilik puanı üretti.



Vezenkov, 2022-23 sezonunun MVP'si seçildiği ligde 3 kez sezonun en iyi 5'ine de girdi.



