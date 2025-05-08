Liverpool'un büyük hedefi Alvarez!

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.



Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Liverpool'un listesindeki isimlerden biri ortaya çıktı.



LIVERPOOL'UN TRANSFER HEDEFİ



Fichajes'te yer alan habere göre, Liverpool, Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile ilgileniyor.



Liverpool'un, Arjantinli forveti kadrosuna katmak için elinden gelen her şeyi yapacağı kaydedildi.



İngiliz ekibinin, Alvarez transferi için Atletico Madrid'e bonservis ile birlikte Darwin Nunez'i de teklif edebileceği öne sürüldü.



BU SEZON PERFORMANSI



Atletico Madrid'de bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki Julian Alvarez, çıktığı 51 maçta 27 gol attı ve 5 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Julian Alvarez'in Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



