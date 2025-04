Marine Johannes: 'Hayalimiz Euroleague'i kazanmak'

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague 6'lı Final etabında mücadele edecek ÇİMSA ÇBK Mersin'in "Sihirbaz" lakaplı Fransız oyuncusu Marine Johannes, kupayı kazanarak şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istiyor.



Bu sezon ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin'in 30 yaşındaki oyun kurucusu Johannes, Avrupa Ligi, ING Kadınlar Süper Lig ve Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na (EuroBasket) ilişkin hedeflerini AA muhabirine anlattı.



Fransız basketbolcu, İspanya'da yarın başlayacak Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 6'lı Final etabında mücadele edeceklerini belirterek, "Herkes bu yeni format için heyecanlı. Her yıl 4'lü Final hedefimiz vardı, şimdi 6'lı Final oldu. Farklı bir format olsa da oraya katılabilmiş olmak takım için hala büyük bir başarı." dedi.



Organizasyon için sabırsızlandıklarını dile getiren Johannes, "ÇBK Mersin'in birkaç yıldır EuroLeague'in en iyi takımlarından biri olduğunu biliyordum. En iyilerle birlikte oynamak güzel. Şu anda harika bir takımımız, saha ve dışında iyi bir kimyamız var. Hayalim bir gün EuroLeague'i kazanmak, umarım bu sene olur." diye konuştu.



Avrupa Ligi'nde sezon boyunca iniş çıkışlar yaşayıp sakatlıklarla boğuştuklarını söyleyen Johannes, antrenör ve oyuncu değişikliklerine rağmen çok çalışıp iyi basketbol oynayarak olumlu sonuçları parkeye yansıttıklarını vurguladı.



"Süper Lig'deki final serisinin büyük bir mücadeleye sahne olacağını biliyoruz"



Johannes, Süper Lig'de Fenerbahçe Opet ile yapacakları ve şampiyonun belirleneceği play-off final serisine ilişkin de şöyle konuştu:



"Bu bizim için sezonun hedeflerinden biriydi. Finale kalmak kulüp, takım ve oyuncular için gerçekten çok önemliydi. Bu serinin de büyük bir mücadeleye sahne olacağını biliyoruz. Fenerbahçe dünyanın en iyi takımlarından biri ve çok iyi oyunculara sahip. Bunun zorlu bir seri olacağını biliyoruz."



Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Fenerbahçe Opet'i yarı finalde elediklerini anımsatan Johannes, "Sanırım Fenerbahçe hakkında çok fazla video izledik ve bu maça gerçekten çok hazır ve ciddi bir şekilde çıktık. Bunun kulüp için önemli olduğunu biliyorduk. Ayrıca Teaira McCowan da takıma geri dönmüştü. Bu da kesinlikle çok yardımcı oldu. İyi bir galibiyet ve takım zaferiydi. Sonunda kupaya ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"Türkiye ligi gelişiyor, bu kadın basketbolu için iyi bir şey"



Türkiye ve Fransa'daki kadınlar basketbol liglerini oyun tarzı ve rekabet seviyesi açısından değerlendiren Johannes, "Türkiye'de her maçta yabancı oyuncu kuralı var. Bu durum Fransa'dan biraz farklı ama heyecan verici çünkü harika oyunculara karşı oynuyoruz. Bence Türkiye ligi gelişiyor. Bu da kadın basketbolu için iyi bir şey." diye konuştu.



"Sihirbaz" lakaplı Fransız oyuncu, ÇBK Mersin'deki tesis ve sosyal alanların Avrupa standartlarının üstünde olduğunu, oyuncuların kendileri iyi hissedebilecek tüm imkanlara sahip olduğunu vurguladı.



Uzun yıllar Fransa'daki kulüplerde basketbol oynadıktan sonra değişime ihtiyaç duyduğunu belirten Johannes, yeni bir ülke ve kültür tanıyıp farklı insanlarla tanışmak istediği için Mersin'e gitmeye karar verdiğini anlattı.



Johannes, ÇBK Mersin'de her şeyin yolunda gittiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fransız arkadaşlarımın (Iliana Rupert ve Marine Fauthoux) etrafta olması güzel. Teknik ekipte Fransızca konuşan biri de var. Bu bize gerçekten yardımcı oluyor. Aynı dili konuşan birilerinin olması gerçekten güzel ama dediğim gibi bizim takımda herkes birbirleriyle konuşuyor ve iyi anlaşıyor. Gerçekten çok iyi bir atmosfere sahibiz."



"Türk oyuncular sertler ve asla pes etmiyorlar"



2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Fransa'nın formasını giyen Johannes, şu değerlendirmede bulundu:



"Bizim için gerçekten önemli bir sezon ve büyük bir turnuva. Ayrıca geçen yaz Olimpiyat Oyunları'nda da iyi bir performans gösterdik. Takım ve bireysel olarak çalışmaya ve gelişmeye devam etmek istiyoruz. Şu anda gerçekten çok iyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu turnuvayı kazanmak. Türkiye ile zorlu bir eşleşme olacak. Takım arkadaşlarımızla da bunun hakkında konuştuk. Eğlenceli ama aynı zamanda gerçekten zor olacak. Türk oyuncuların nasıl oynadığını biliyoruz. Sertler ve asla pes etmiyorlar. Ayrıca bu turnuvanın ilk maçı olacak. Bu yüzden EuroBasket'e büyük bir açılış olacak' diyebiliriz."



"Türkiye'de voleybol yükseliş yaşıyor"



Johannes, genç kızların sporun her branşına teşvik edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:



"Genç kızlara sadece basketbolu değil genel olarak sporun ne kadar önemli olduğunu göstermeliyiz. Onlara bu sayede yeni insanlarla tanışmanın, arkadaş edinmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini söylemeliyiz. Voleybolun Türkiye'de gerçekten popüler olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin voleybol takımının çok tanındığını duydum. Fransa'da futbol daha popüler ve her zaman bir spor dalı diğerlerinden daha popüler olabiliyor. Türk takımlarının son dönem başarılarının voleybolu özellikle kızlar arasında daha popüler hale getirdiğini düşünüyorum. Ayrıca sosyal medyada ve reklamlarda sık sık voleybol oyuncularını görüyorum. Bu da onların görünürlüğünü artırıyor, spora daha fazla dikkat çekiyor. Bu durum bana Amerika'daki basketbolu hatırlatıyor. Örneğin Caitlin Clark gibi oyuncuların büyük bir ilgi görmesi sporu büyütüyor. Türkiye'de de voleybol benzer bir yükseliş yaşıyor. Daha fazla oyuncu sporun dışındaki kitleler tarafından da tanınır hale geliyor. Bu da doğal olarak voleybolu daha da popüler yapıyor."



FIBA'nın kadın basketboluna yönelik çalışmaları



FIBA'nın kadınların basketboldaki varlığını artırmaya yönelik girişimlerine değinen Johannes, şunları kaydetti:



"FIBA'nın bu girişimleri gerçekten çok güzel. FIBA gibi organizasyonların kadın basketbolunu aktif bir şekilde desteklemesi ve daha fazla kız çocuğunu spora teşvik etmesi çok önemli. Kulüpler de bu konuda çalışıyor. Bunun sadece FIBA'nın sorumluluğu değil basketbol camiasındaki herkesin katkıda bulunması gereken ortak bir çaba olduğunu düşünüyorum. Örneğin Fransa'da çocuklarla birlikte antrenman yaptığımız, onların sorularını yanıtladığımız ve onlara ilham vermeye çalıştığımız etkinlikler düzenliyoruz. FIBA ve yerel kulüplerin desteklediği bu tür girişimlerin, genç kızların basketbolla daha fazla bağ kurmasına ve sporu ciddiyetle sürdürmeye motive olmalarına gerçek anlamda katkı sağladığına inanıyorum."