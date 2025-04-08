İtalyan devi Napoli, Galatasaray'ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın peşinde...
Galatasaray'ın yıldızı için Napoli masaya oturmaya hazırlanırken, transferde aracı ise Napoli'nin efsane futbolcusu Dries Mertens oldu.
Napoli, transferden ve yapılacak büyük yatırımdan emin olmak için Mertens'i aradı. Belçikalı yıldız ise "Çok karakterli, çok düzgün, çok profesyonel ve çalışkandır. Alırsanız, daha yüksek bedellere rahatlıklar satarsınız." ifadelerini kullandı.
Napolili yetkililer, Mertens dışında Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de görüştü. Montella, Barış Alper'in karakterine, çalışkanlığına ve yeteneklerine kefil oldu.
35 MİLYON EURO
Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in bonservis bedelini minimum 35 milyon Euro olarak belirledi.
Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro'ya transfer olan Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey'u geride bırakarak Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 42 maçta görev yapan Barış Alper, 11 gol - 6 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın yıldızı için Napoli masaya oturmaya hazırlanırken, transferde aracı ise Napoli'nin efsane futbolcusu Dries Mertens oldu.
Napoli, transferden ve yapılacak büyük yatırımdan emin olmak için Mertens'i aradı. Belçikalı yıldız ise "Çok karakterli, çok düzgün, çok profesyonel ve çalışkandır. Alırsanız, daha yüksek bedellere rahatlıklar satarsınız." ifadelerini kullandı.
Napolili yetkililer, Mertens dışında Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de görüştü. Montella, Barış Alper'in karakterine, çalışkanlığına ve yeteneklerine kefil oldu.
35 MİLYON EURO
Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in bonservis bedelini minimum 35 milyon Euro olarak belirledi.
Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro'ya transfer olan Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey'u geride bırakarak Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 42 maçta görev yapan Barış Alper, 11 gol - 6 asistlik performans sergiledi.