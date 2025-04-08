Trendyol 1. Ligi'nde 33. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı.



Aktepe'de oynanan karşılaşmayı Ankara Keçiörengücü, 4-1 kazandı.



Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 61. dakikada Eduart Rroca, 49'da Francis Ezeh ve 51. dakikada Mame Briam Diouf kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Uchenna Ogundu'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 2. galibiyetini alan Keçiörengücü, 7. sıraya yükselerek play-off umutlarını sürdürdü. Şanlıurfaspor ise son 5 maçında 1 galibiyet alarak 37 puanla 18. sırada yer aldı.



Ligde gelecek hafta Keçiörengücü, İstanbulspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Amed'i ağırlayacak.





Stat: Aktepe



Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Harun Reşit Güngör



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Traore (Dk. 67 Marcos Silva), Dembele (Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu), Rroca (Dk. 90+1 Oğuzhan Ayaydın), Ezeh (Dk. 67 Camara), Diouf (Dk. 90+1 Görkem Bitin)



Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Alpay Çelebi (Dk. 56 Fatih Eren), Muscat, Nafican Yardımcı (Dk. 79 Çağrı Giritlioğlu), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 66 Hakan Erçelik), Kappel, Begic (Dk. 79 Awuku), Akabueze, Safa Kınalı (Dk. 57 Okyere), Ogundu



Goller: Dk. 45+2 (Penaltıdan) ve 61 Rroca, Dk. 49 Ezeh, Dk. 51 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 65 Ogundu (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 25 Traore, Dk. 74 Camara, Dk. 90+5 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 43 Hasan Hüseyin Acar (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)









