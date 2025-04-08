Mikel'den Osimhen için Chelsea çağrısı!

Chelsea'nin eski futbolcusu John Obi Mikel, İngiliz ekibinin gündeminde yer alan Victor Osimhen'le ilgili konuştu.
Obi Mikel, Chelsea'nin Osimhen'i transfer etmemesinin üzücü olacağını söyledi.
Mikel, yaptığı açıklamada, "Çocukken bizi destekleyen ve bu kulüp için oynamak isteyen bir oyuncuyu alamazsak gerçekten üzücü olur. Osimhen'in idolü Drogba. Rekorlar kırmak, bize kupalar kazandırmak, takımı tekrar zirveye taşımak ve Drogba'nın rekorları için gelmek isteyecektir. Eğer kulüp onun peşinden gitmemeyi tercih ederse... Onlara iyi şanslar! Ama işin iyi tarafı, telefonu açıp onu doğrudan kapıdan içeri sokabiliriz, onu içeri alın!" sözlerini sarf etti.
Manchester United'ın efsane stoperi Rio Ferdinand da Osimhen için Kırmızı Şeytanlar'a transfer çağrısında bulunmuştu.
Bonservisi Napoli'de bulunan ve bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılılarda çıktığı 32 maçta 28 gol attı ve 5 asist yaptı.
Obi Mikel, Chelsea'nin Osimhen'i transfer etmemesinin üzücü olacağını söyledi.
Mikel, yaptığı açıklamada, "Çocukken bizi destekleyen ve bu kulüp için oynamak isteyen bir oyuncuyu alamazsak gerçekten üzücü olur. Osimhen'in idolü Drogba. Rekorlar kırmak, bize kupalar kazandırmak, takımı tekrar zirveye taşımak ve Drogba'nın rekorları için gelmek isteyecektir. Eğer kulüp onun peşinden gitmemeyi tercih ederse... Onlara iyi şanslar! Ama işin iyi tarafı, telefonu açıp onu doğrudan kapıdan içeri sokabiliriz, onu içeri alın!" sözlerini sarf etti.
Manchester United'ın efsane stoperi Rio Ferdinand da Osimhen için Kırmızı Şeytanlar'a transfer çağrısında bulunmuştu.
Bonservisi Napoli'de bulunan ve bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılılarda çıktığı 32 maçta 28 gol attı ve 5 asist yaptı.