Haber Tarihi: 07 Nisan 2025 19:31 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 19:31

Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz

Kasımpaşa Beşiktaş maçı ücretsiz beIN Sports şifresiz izle | Kasımpaşa Beşiktaş maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Kasımpaşa Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz izleme detayları

Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
Kasımpaşa Beşiktaş maçı izle! Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA




KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE



İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU!


Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu maçla Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i de beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 9 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 88 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa ise 52 gol kaydetti. Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Iglesias, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral oturacak. Maç, beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. 

750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA!



BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜÇÜNCÜ SIRA

Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Kalan iç saha maçları: Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Rizespor.

Deplasman maçları: Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor, Bodrum FK.

KASIMPAŞA'NIN SON DURUMU

Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: A.Gianniotis, K.Piatkowski, N.Opoku, Yasin, J.Espinoza, H.Hajradinovic, Gökhan, Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, Fall

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva



BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'TA BEŞ OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA, SON ÜÇ MAÇTA KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti. "Kara kartal", sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sivasspor kalecisi Nikolic, ameliyat edildi Sivasspor Sivasspor kalecisi Nikolic, ameliyat edildi
Sasa Kolman: 'Türkiye agresif ve güçlü bir takıma sahip' Milli Takım Sasa Kolman: "Türkiye agresif ve güçlü bir takıma sahip"
Beşiktaş'ta sakatlık: Emirhan Topçu Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık: Emirhan Topçu
Beşiktaş'a Muhammed Damar transferinde dev rakipler! Beşiktaş Beşiktaş'a Muhammed Damar transferinde dev rakipler!
LGS Sınavı Ne Zaman? 2025 LGS'ye Kaç Gün Kaldı? Gündem LGS Sınavı Ne Zaman? 2025 LGS'ye Kaç Gün Kaldı?
Ole Gunnar Solskjaer'den sakatlık açıklaması! Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer'den sakatlık açıklaması!
West Ham'da 10 futbolcuyla ayrılık kararı! West Ham West Ham'da 10 futbolcuyla ayrılık kararı!
Kızıl Goncalar bugün, bu akşam var mı? 7 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Gündem Kızıl Goncalar bugün, bu akşam var mı? 7 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
Bayern Münih'te Leroy Sane gelişmesi Bayern Münih Bayern Münih'te Leroy Sane gelişmesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mourinho, Trabzonspor soyunma odasına gitti; özür diledi
2
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!
3
Aston Villa, Berke Özer'le ilgileniyor
4
Lazio'nun hedefi Okan Buruk!
5
Galatasaray'dan Günay Güvenç kararı; önce imza, sonra pazubant
6
Beşiktaş'ta kadro sil baştan
7
Souness: "Mourinho'dan intikamını alır"

SON HABERLER