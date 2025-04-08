Paris Saint-Germain, Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford ile yeniden temasa geçti. Fransız devi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Aston Villa'dan Rashford'u kadrosuna katmak istiyor.



Manchester United'dan sezon başında kiralanan 27 yaşındaki oyuncu, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti.



ASTON VILLA'NIN OPSİYONU VAR



Aston Villa'nın sezon sonunda 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak PSG'nin ilgisi, oyuncunun geleceği konusunda yeni bir belirsizlik yaratıyor.



Fransız basınına göre PSG sportif direktörü Luis Campos, Rashford ile yeniden görüşmelere başladı.



ILK TEKLİFLERİ DEĞİL



PSG, 2022'de de Rashford'a haftalık 400 bin sterlinlik teklif yapmış ancak oyuncu bu teklifi reddederek Manchester United'da kalmıştı.



PERFORMANSI



Bu sezon Aston Villa ile 12 maça çıkan Rashford, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



