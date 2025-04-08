- U21 takımı önerisi

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, altyapıdan yetişen futbolcuların adapte olabilmesi için 21 yaş altı takımların kurulması önerisinde bulundu.Yılmaz, AA muhabirine, 19 yaş altı takımda yaşı dolanların A takıma giremedikleri için amatör küme kulüplerine gitmek zorunda kaldığını, bu yüzden futbolcu yetiştirilemediğini savundu.Altyapının kolay bir iş olmadığını, zaman isteyen uzun vadeli bir konu olduğunu anlatan Yılmaz," dedi.Bir iki dokunuş ile altyapıyı hareketlendirdiklerini, altyapıya yeni genç bir hoca getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şu anda ciddi bir potansiyel olduğunu ama zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:."Gaziantep'in çevre iller dahil 2 ve 3. ligde takımları olmamasından dolayı şanssızlık yaşadığını dile getiren Yılmaz, "" diye konuştu.