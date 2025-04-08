Boston Celtics'in yıldız forveti Jaylen Brown, spor bahislerine yatırım yapan ancak sınırı aşarak oyuncuları hedef alan taraftarlara sert bir mesaj verdi.



Million Dollaz Worth of Game podcast'ine katılan Brown, sporculara yönelik artan tacizlere karşı kameralar önünde açık konuştu:



"Kameraya söylüyorum. Eğer o bahisçi tayfadan biri gelip üstüme yürürse, ağzını yüzünü dağıtırım. Deneyin bakalım ne oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar."



Brown'ın bu sert çıkışı, ABD'de yasal bahis piyasasının patlama yaşadığı son yıllarda sporculara yönelik baskı ve tacizin tırmanmasının ardından geldi. Özellikle kombine bahis (parlay) ve fantezi oyunlarda kaybeden bahisçiler, oyunculara sosyal medyada küfürlü mesajlar göndermenin ötesine geçerek yüz yüze karşılaşmalarda da tehditkâr davranışlar sergilemeye başladı.



2018 yılında PASPA'nın kaldırılmasıyla birlikte 37 eyalet ve Washington D.C.'de yasal hale gelen spor bahisleri milyar dolarlık bir endüstriye dönüşse de, bu süreçte sporcular "bahis kaybı" üzerinden hedef gösterilir oldu.



NBA oyuncuları artık maç sırasında tribünlerden "Bahsimin içine ettin!" şeklinde bağıran taraftarları duymaya alışmış durumda. Hatta bazı oyuncular, kaybettirdikleri istatistikler yüzünden sokakta agresif şekilde yaklaşıldıklarını bile bildirdi.



Brown, bu yeni "taraftar kültürü"nün sporcuların insanlık yönünü görmezden geldiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.



