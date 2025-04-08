Kadınlar Euroleague'de 6'lı final heyecanı başlıyor!

Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı 9-13 Nisan tarihlerinde İspanya'da yaşanacak.



Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyonda Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Opet, Dörtlü Final'e kalmayı başardı.



Çeyrek finalde mücadele edecek Çimsa ÇBK Mersin ise Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i elerse Dörtlü Final'e kalmayı başaracak.



İspanyol temsilcisi Valencia Basket, yarı finalde yer alan bir diğer takım olurken, çeyrek finalde karşılaşacak ZVVZ USK Praha (Çekya)-Beretta Famila Schio (İtalya) ise bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek.



Final 13 Nisan Pazar günü oynanacak



Zaragoza'daki Pabellon Principe Felipe Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda çeyrek final maçları 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak.



Yarı final mücadeleleri 11 Nisan Cuma, şampiyonun belli olacağı final mücadelesi ise 13 Nisan Pazar günü yapılacak.



ÇBK Mersin, çeyrek finalde 9 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.30'da Tango Bourges Basket'le karşılaşacak.



Fenerbahçe Opet ise ZVVZ USK Praha-Beretta Famila Schio eşlemesinin galibiyle 11 Nisan Cuma günü TSİ 18.30'da mücadele edecek.



Fenerbahçe, turnuvada iki şampiyonluk yaşadı



Sarı-lacivertli takım, 6 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Euroleague'de iki şampiyonluk kazandı.



Organizasyonda üst üste 5'inci, toplam 11. kez son 4 takım arasında yer alan Fenerbahçe Opet, ilk şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda elde etti.



Geçen yıl da şampiyon olan Fenerbahçe Opet, son 2 sezonda kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı



Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.



ÇBK Mersin, üçüncü kez Dörtlü Final'e kalmak için mücadele edecek



FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Final organizasyonunda iki kez mücadele eden ÇBK Mersin, bu yıl organizasyonda yarı finale kalabilmek için mücadelesini sürdürecek.



Bu yıl çeyrek finalde Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le karşılaşacak Mersin ekibi, rakibini geçerek üçüncü kez Dörtlü Final'e kalmayı hedefliyor.



Geçen sezon Dörtlü Final'de Fenerbahçe'ye mağlup olan ÇBK Mersin, kuruluşundan 8 yıl sonra Avrupa'nın en büyük takımı olabilmek için mücadelesine devam edecek.



Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu



Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Euroleague olarak değiştirildi.



Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



Daugava Riga, 18 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduruyor



Bu sezon 66. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.



Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.



Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.



Bu turnuvada 2014'te Galatasaray, 2023 ve 2024'te Fenerbahçe şampiyon olmuştu.



FIBA Kadınlar Euroleague'de 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.







