Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Emirhan Topçu

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Emirhan Topçu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2025 16:39
Son güncelleme 08 Nisan 2025 16:43
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun durumu için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, milli stoperin uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Emirhan Topçu'nun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı maçta forma giymesi beklenmiyor.

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.4 milyon Euro karşılığında transfer edilen milli stoper Emirhan Topçu, sezonun geride kalan bölümünde Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist üretti ve 10 sarı kart gördü.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery